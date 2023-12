Proerd forma mais 313 alunos em Mesquita - Bea Silva

Proerd forma mais 313 alunos em MesquitaBea Silva

Publicado 19/12/2023 19:29



Mesquita – Alunos de seis unidades da rede pública municipal de ensino concluíram mais uma edição do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o Proerd. A cerimônia de formatura contou com a presença de familiares e amigos dos alunos, além de autoridades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do programa Operação Segurança Presente e da Secretaria Municipal de Educação.

O Proerd busca conscientizar crianças e adolescentes sobre os malefícios do uso de drogas e da violência. O público-alvo são os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental das escolas. A capacitação durou quatro meses, com encontros uma vez por semana, e englobou seis unidades da rede pública municipal de ensino: as escolas municipais Professor Samuel de Souza Maciel, Santos Dumont, Expedito Miguel, Cruzeiro do Sul, Professor Quirino e Vereador Américo dos Santos.



“Esses mesquitenses mirins são o futuro da nossa cidade, estado e país. Por isso, eles devem receber a melhor orientação possível para que tenham futuros brilhantes. Mas, quando falamos em violência e drogas, é necessário que os pais e os profissionais da educação e da segurança pública estejam presentes na vida deles”, defendeu o secretário municipal de Educação, Fabio Baiense, que aproveitou a oportunidade para proferir palavras de encorajamento.

O secretário municipal de Educação, Fabio Baiense Bea Silva

Além da própria cerimônia como forma de homenagem, os alunos que mais se destacaram nas redações temáticas do curso receberam medalhas de reconhecimento.



Nos encontros, foram abordados temas como bullying, cigarro, rede de apoio, moralidade e responsabilidade civil. “Falamos sobre o cuidado na influência das amizades com outros alunos e sobre os direitos e deveres desses cidadãos na sociedade. Os tópicos sobre escolhas e consequências para a tomada de decisões seguras e responsáveis, porém, são o carro-chefe”, explicou a instrutora educacional do Proerd de Mesquita, 3º sargento Maria Tereza, que acredita na multiplicação do conhecimento a partir destes jovens.



A organização reforçou que todos os estudantes garantiram um certificado de participação.