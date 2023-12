Cerca de 25 agentes participaram da capacitação teórica e prática referente à Defesa Pessoal - Arte Antunes

Publicado 22/12/2023 14:19

Guarda Civil de Mesquita participaram de uma capacitação teórica e prática referente à Defesa Pessoal para a implementação de uma patrulha Maria da Penha. O treinamento foi conduzido pelos agentes instrutores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro Eriberto Silva e Alexandre Roque, por meio de parceria entre os municípios.

Segundo a organização, a realização dos treinamentos gera uma troca e enriquecimento de técnicas que melhoram os trabalhos na ruas.



“Estamos com um conjunto de ações de capacitação dos nossos guardas e um deles é de defesa pessoal. Estamos bem massificados na questão de procedimentos”, comentou o coordenador de Ensino e Instrução da Guarda Municipal de Mesquita, Fabiano Daniel.

Treinamento para Guarda Civil de Mesquita Arte Antunes

Foram tratados assuntos como abordagem, revista, algemamento e busca pessoal, dentro dos princípios da defesa pessoal, visando o condicionamento dos agentes para ocorrências futuras de forma segura e segmentada com normas internacionais dos direitos humanos.



“Esse aprimoramento técnico visa capacitar toda nossa equipe para salvaguardar não só a integridade dela, mas também do meliante”, afirmou o instrutor da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, Alexandre Roque.



Também participaram da ação profissionais da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito.