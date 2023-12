Local é marcado tanto por atividades turísticas quanto por manifestações religiosas - Divulgação/ PMM

Publicado 27/12/2023 11:47

Monte Horebe, passou por obras de revitalização para receber melhor os visitantes. Agora, há guarita de apoio, educação ambiental e recolhimento de resíduos, além de fonte de água, pórtico de entrada e um deque no mirante.

Mesquita - O Monte Guararapes, conhecido popularmente como, passou por obras depara receber melhor os visitantes. Agora, há guarita de apoio, educação ambiental e recolhimento de resíduos, além de fonte de água, pórtico de entrada e um deque no mirante.

Entre as novidades estão as construções da oca com abertura e da escada hidráulica. A primeira intervenção serve para o abrigo dos visitantes em dias de muito sol ou chuva, enquanto a segunda ajuda a reduzir os danos da água em dias de tempestade.

O Monte Horebe está localizado dentro de uma unidade de conservação ambiental, onde foram plantadas 25 mudas nativas da Mata Atlântica. Profissionais da Educação Ambiental também participaram do evento de inauguração, distribuindo mudas de plantas ornamentais e folhetos com orientações sobre como realizar corretamente o plantio e sustentabilidade aos presentes.



“Espero que essa revitalização do Monte Horebe, que está inserido em uma Área de Proteção Ambiental, sirva para fortalecer e consolidar o sentimento de preservação e conservação do meio ambiente em Mesquita. Isso é fundamental para o futuro das próximas gerações”, defendeu Fábio Vilas Boas, engenheiro agrônomo da Prefeitura de Mesquita.



Entre os meses de dezembro e fevereiro, época de bastante movimentação, o lugar recepciona cerca de cinco mil pessoas, além da presença de fiéis.



O pastor José Antônio, da Igreja Assembleia de Deus Jesus Reina, que fica no Centro da cidade, foi um dos visitantes no dia de inauguração do ponto turístico. “Antes, a subida era bem mais difícil, porque tinha muita pedra. Por exemplo, tem uma senhora, de 76 anos, que vem aqui há 40 anos. Ela ficou muito grata pela obra, porque facilitou sua chegada ao monte. Tem também o monumento, que serve para abrigar as pessoas quando está chovendo ou com sol”, disse.