Publicado 28/12/2023 18:12 | Atualizado 28/12/2023 21:46

A Feira das Mães de Autistas Empreendedoras é uma extensão do projeto “Convive com um Autista”, do Espaço Convive. “Nosso espaço é inclusivo e não tem restrições. Nós recebemos crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, por exemplo. Além disso, temos atividades específicas para esse público, além de diálogo com suas famílias. Tudo isso para acolher e entender a demanda de cada um”, destacou, coordenadora do Espaço Convive.O Espaço Convive fica na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha. O funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.