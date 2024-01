Mesquita registrou quase oito vezes mais chuva que o previsto - Divulgação/ PMM

Publicado 04/01/2024 12:52

temporal que atingiu Mesquita nesta quarta-feira (3) provocou diversos pontos com alagamento pela cidade. Bolsões de água se formaram em diversos pontos da cidade, principalmente no Cosmorama e no Centro. Destaque para os 118 mm de chuva na Chatuba.

Segundo informações da Defesa Civil, essa quantidade foi cerca de oito vezes mais que os 15 mm que estavam previstos. No Centro, o volume de água chegou a 95 mm, enquanto o bairro da Jacutinga recebeu 47 mm de chuva.

Segundo informações da Defesa Civil, essa quantidade foi cerca de oito vezes mais que os 15 mm que estavam previstos. No Centro, o volume de água chegou a 95 mm, enquanto o bairro da Jacutinga recebeu 47 mm de chuva.



A pasta foi acionada para três ocorrências. Uma árvore de médio porte caiu na Chatuba, na Rua França Leite. Além disso, houve uma queda parcial de muro em Santo Elias e outra de uma varanda em uma residência da Coreia. Nenhuma delas teve feridos e esta última precisou ser interditada.



Enquanto a chuva caía, equipes da Defesa Civil e da Subsecretaria Municipal de Transportes e Trânsito circulavam pela cidade, para atender as ocorrências e monitorar as vias com maior dificuldade de tráfego. Alertas com as ruas interditadas em função do acúmulo de água foram enviados aos munícipes cadastrados no sistema de Trânsito da cidade. Ele funciona pelo WhatsApp e qualquer um pode se cadastrar a partir do número (21)97299-3223.



Defesa Civil de Mesquita atendeu três ocorrências com o temporal desta noite Divulgação/ PMM

“É importantíssima a limpeza frequente dos rios da cidade. Essa é uma tecla na qual venho batendo desde que assumi como prefeito. A título de comparação, em 2020, entramos em estado de emergência quando choveu 80 mm na Chatuba, em fevereiro de 2020. Agora, foram 118 mm de chuva no bairro, mas que enfrentamos com certa tranquilidade, já que o rio Sarapuí se manteve em nível normal. Máquinas do INEA estiveram lá há poucos dias, realizando limpeza”, destacou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



Alerta SMS



Mesquitenses podem receber os alertas enviados pela Defesa Civil de Mesquita a respeito das condições meteorológicas da cidade. Basta enviar um SMS para 40199 informando o número do CEP da residência. Além disso, pelo WhatsApp, no menu de atendimento do número (21) 97299-3223, também é possível habilitar a linha telefônica para receber mensagens no aplicativo sobre as condições de tempo em Mesquita.