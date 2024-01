Aberta a matrícula 2024 para a Educação em Mesquita - Divulgação/ PMM

Aberta a matrícula 2024 para a Educação em Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 10/01/2024 12:40

matrícula 2024 da Educação em Mesquita. Desde 8 de janeiro está liberada as inscrições para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Pré-escola (4 e 5 anos não participantes da pré-matrícula).

Mesquita - Está aberto o período deda Educação em. Desde 8 de janeiro está liberada as inscrições para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Pré-escola (4 e 5 anos não participantes da pré-matrícula).

A pasta reforça que o Ensino Fundamental se divide em anos iniciais (6 a 10 anos) e anos finais (11 a 14 anos). O município conta com uma variedade de oportunidades educacionais e espera os alunos para uma jornada de conhecimento.



A matrícula na Educação de Mesquita será realizada presencialmente na escola de preferência, mediante disponibilidade de vagas.



Novidade



Com inscrições já encerradas, a novidade, neste ano, é a inclusão das escolas com Ensino Fundamental que ofertam o horário integral. A iniciativa surgiu para atender às necessidades das famílias que necessitavam ampliar o horário escolar da criança e oferecer atividades extras na própria unidade.



Em Mesquita, as escolas municipais com a modalidade são a Cruzeiro do Sul e Irena Sendler e o CIEP Municipal Padre Nino Miraldi.