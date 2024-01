Em Mesquita, mais de 100 pessoas estão nas ruas, trabalhando na desobstrução de vias - Divulgação/ PMM

Publicado 14/01/2024 20:36

Mesquita - Oque caiu no fim da tarde e ao longo da noite deste sábado (13), registrou 178 mm de chuva na Jacutinga, 169 mm no Centro e 123 mm na Chatuba, regiões de Mesquita, na Baixada Fluminense. Bolsões de água se formaram em algumas vias da cidade.

Para amenizar os transtornos do temporal, mais de 100 pessoas estão nas ruas, trabalhando na desobstrução de vias. Retroescavadeiras e caminhões estão sendo utilizados para a desobstrução das vias públicas.

Todos os CRAS da cidade, além da própria sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, estão funcionando, prestando atendimento à população afetada.



Seguem os endereços dos CRAS e da sede da Assistência Social de Mesquita:



Sede – Avenida Marechal Castelo Branco, 122, em Edson Passos.

Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.

Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.

Juscelino – Av. São Paulo, 465.

Rocha Sobrinho – Av. Coelho da Rocha, 1426.

Santa Terezinha – Praça João Pontes, 188.

Santo Elias – Rua Cesário, 659.



Alerta SMS



Mesquitenses podem receber os alertas enviados pela Defesa Civil de Mesquita a respeito das condições meteorológicas da cidade. Basta enviar um SMS para 40199 informando o número do CEP da residência. Além disso, pelo WhatsApp, no menu de atendimento do número (21) 97299-3223, também é possível habilitar a linha telefônica para receber mensagens no aplicativo sobre as condições de tempo em Mesquita. Outras informações também são enviadas, como formas de agir de acordo com o risco de desastre, seja ele causado por inundação, vendaval, deslizamento, etc.