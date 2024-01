DETRO-RJ autuou empresas de ônibus por irregularidades nas linhas intermunicipais - Divulgação

DETRO-RJ autuou empresas de ônibus por irregularidades nas linhas intermunicipaisDivulgação

Publicado 23/01/2024 21:33 | Atualizado 24/01/2024 00:35

DETRO-RJ) enviou ofício ao prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, prestando informações a respeito de medidas enérgicas para regularizar o transporte intermunicipal. Foi constatado o descumprimento no quadro de horários autorizado das linhas de ônibus, além da aparente paralização de operação em outras nove.

Essas ações foram resultado de uma reunião realizada em novembro de 2023 entre os subsecretários municipais de Transporte e Trânsito, Roberta Damasceno e Carlos Miranda, e a diretoria técnica do DETRO-RJ.



“Estamos tomando as providências necessárias para garantir a qualidade e a regularidade do transporte coletivo em nosso município. A população de Mesquita merece um serviço eficiente e seguro, e continuaremos trabalhando para garantir que as empresas de ônibus cumpram com suas obrigações e proporcionem um serviço digno aos nossos cidadãos “, informou o prefeito Jorge Miranda.



Segundo a organização, todas as empresas permissionárias dessas linhas foram autuadas, e notificações foram emitidas para a regularização imediata da operação das linhas paralisadas, com prazo máximo de 48 horas para esclarecimentos.