Inscrições abertas no Espaço da Mulher Mesquitense - Divulgação/ PMM

Publicado 29/01/2024 23:22

Espaço da Mulher Mesquitense está com inscrições abertas para as novas turmas dos cursos de Cabeleireira, Design de Sobrancelhas e Depilação. Durante a formação, as estudantes ganham experiência de mercado com acesso a aulas teóricas e práticas, com duração de 50 a 100 horas.

Para garantir uma vaga, é necessário comparecer ao local portando documento com foto, CPF, e comprovante de residência de Mesquita. As vagas são limitadas e destinadas exclusivamente às mulheres maiores de 16 anos e moradoras do município.



Além dos conhecimentos específicos, será oferecida uma oficina de ritmos. Rodas de conversa e atendimentos com nutricionistas também são promovidos para as alunas. Ao final do curso, as mulheres recebem o certificado de conclusão.



O equipamento fica localizado na Rua Libânia 195, na Vila Emil, e funciona das 9h às 17h.