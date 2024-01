Agentes na semana de conscientização para o trânsito em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 26/01/2024 19:05

- A Subsecretaria de Transporte e Trânsito de Mesquita, em colaboração com o estado do Rio de Janeiro, conduziu umadepara o, nos dias 23 e 25 de janeiro. As atividades ocorreram na Praça Elizabeth Paixão e na Rua Heitor da Costa Val, no Centro.