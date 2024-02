Saque Calamidade do FGTS já pode ser solicitado por mesquitenses - Divulgação

Saque Calamidade do FGTS já pode ser solicitado por mesquitenses Divulgação

Publicado 01/02/2024 23:38

Mesquita – Os munícipes que residem nos endereços de Mesquita, sob vigência da declaração de Situação de Emergência, que estejam inclusos no relatório da Defesa Civil encaminhado à Caixa Econômica Federal já podem solicitar o Saque Calamidade do FGTS. O benefício vem para ajudar vítimas das chuvas que atingiram a cidade no início do mês.

Para isso, é preciso ter saldo positivo na conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada, no entanto, é de R$ 6.220 por conta vinculada. Essa liberação pode ser feita a partir do próprio aplicativo FGTS ou, no caso de dificuldades, em uma agência da Caixa.



“O procedimento é rápido. Pelo aplicativo, na opção ‘Meus Saques’, há a alternativa ‘Outras Situações de Saques’. Ali, é só selecionar o motivo ‘Calamidade Pública’, o munícipio de Mesquita, informar o endereço e clicar em ‘Continuar’. A partir daí, vai ser questionado se a pessoa quer receber em conta bancária ou prefere sacar presencialmente. Vai ser pedido também o upload de alguns documentos e, depois, a Caixa analisa a solicitação e, estando tudo certo, o valor é liberado”, explicou o secretário municipal de Governança de Mesquita, Fabio Baiense.



Ainda segundo Baiense, quem residir em endereços afetados pelo temporal da noite do dia 13 e da madrugada de 14 de janeiro mas que não estiverem inclusos na lista divulgada previamente pela Defesa Civil, deve se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social que atende a sua região. Há seis CRAS em Mesquita. Os endereços são: Chatuba (Rua Adolfo de Albuquerque 398); Banco de Areia (Rua Bicuíba 48); Juscelino (Avenida São Paulo 465); Rocha Sobrinho (Avenida Coelho da Rocha 1426); Santa Terezinha (Praça João Pontes 188); e Santo Elias (Rua Cesário 659, na Praça PEC). Todos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



A lista com os endereços enviados à CEF pode ser consultada no Portal da Transparência de Mesquita, na aba “Gestão de Crises Climáticas 13/01/2024”. Dentro dela, clica-se em “Defesa Civil – SEMDEC” e, em seguida, no arquivo “Lista de ruas afetadas FGTS Calamidade Mesquita”.



O prazo para solicitação do Saque Calamidade do FGTS para a população mesquitense se encerra em 15 de abril.