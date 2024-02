Defesa Civil conscientiza agentes comunitários no Cosmorama - Divulgação/ PMM

Publicado 15/02/2024 22:11 | Atualizado 16/02/2024 01:15

Mesquita - A Defesa Civil de Mesquita promoveu um bate-papo com profissionais da Clínica da Família Cosmorama sobre o Sistema de Alertas de Desastres da pasta.

Ao todo, 40 pessoas estiveram envolvidas no encontro que teve como intuito fortalecer a prevenção e a resposta rápida frente a situações de emergência, capacitando-os para serem multiplicadores de informações junto à população local.



“Sempre procuramos oferecer ações como essa, visando atingir públicos variados. Ao conscientizarmos a população, Mesquita pode se tornar um ambiente mais seguro e mais preparado para lidar com situações de emergência”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.



Durante o bate-papo, foram apresentados serviços prestados pela Defesa Civil, além de orientações referentes ao cadastramento da população no sistema de alerta.



Para receber os avisos de forma completa, os moradores podem se inscrever a partir do SMS e do WhatsApp. No caso do SMS, é necessário que o munícipe envie um torpedo com o CEP da sua residência para o número 40199. Já para o aplicativo de troca de mensagens, basta escrever para o WhatsApp (21) 97299-3223, escolher a opção 3 (Defesa Civil – Alertas) e preencher os dados solicitados pela Defesa Civil de Mesquita.



”Essas iniciativas acrescentam conhecimentos e instruções para as equipes e assim, aprendemos a como orientar os moradores a receber as informações e como agir nessas situações de chuvas fortes“, valoriza a coordenadora da Clínica da Família Cosmorama, Rita de Cássia.



A ação já foi realizada em outras unidades da Atenção Básica, como as clínicas da família São José, França Leite, Walter Borges, Banco de Areia e Juscelino.