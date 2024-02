O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda e o ex-secretário de Cultura Cidadã e Desenvolvimento Social de Medellín, Jorge Melguizo - Divulgação/ PMM

Publicado 07/02/2024 20:36

Mesquita – O ex-secretário de Cultura Cidadã e Desenvolvimento Social de Medellín, Jorge Melguizo esteve no município de Mesquita em uma viagem de troca de experiências. O representante visitou bairros como Coreia, Santa Terezinha, Chatuba, BNH, Rocha Sobrinho, Vila Norma, Cosmorama, Edson Passos, Juscelino e Centro.

“A gente queria que ele visse um pouco da cidade até mesmo antes de assistir às apresentações que queríamos fazer sobre o nosso modelo de gestão pública. Essa interação é fundamental para que a gente siga evoluindo e melhorando a qualidade de vida do cidadão mesquitense”, contou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



Melguizo foi um dos responsáveis por transformar a cidade colombiana, antes marcada pela força do narcotráfico e vista como uma das mais perigosas do mundo nos anos 1990.



A agenda se iniciou com uma apresentação realizada pela equipe da Subsecretaria de Planejamento Estratégico e Gestão no gabinete do prefeito. Nela, o modelo de gestão pública aplicado na cidade, focado nos atendimentos territorializados, na priorização dos diagnósticos prévios e na participação dos munícipes, a partir do aplicativo Colab, foi detalhado para o colombiano.



“Creio que Mesquita tem uma grande oportunidade de se destacar com seu modelo de gestão pública não apenas na Baixada Fluminense, no estado do Rio ou no Brasil, mas em fóruns internacionais. Vejo muito a mostrar por aqui a cidades de tamanhos semelhantes. E, se formos analisar, a maioria das cidades têm entre 100 mil e 300 mil habitantes, ou até menos”, avaliou Jorge Melguizo, que ainda participou de uma reunião on-line com a economista, consultora em gestão pública e privada para as áreas de gestão de riscos, sustentabilidade, ESG, captação de recursos, planejamento financeiro e organizacional Eduarda La Rocque.

Jorge Miranda e sua equipe de Planejamento Estratégico e Gestão apresentaram a Melguizo o projeto Mesquita do Amanhã, revelado em 2021, traçando planos de transformação para a cidade. Em outro momento, Melguizo ministrou a palestra “Medellín: de cidade-problema a inspiração para o mundo” no Centro Cultural Mister Watkins. Na plateia, munícipes e profissionais técnicos assistiram a uma apresentação focada justamente nas transformações promovidas na metrópole colombiana.

Encerrando a agenda, Jorge Melguizo fez questão de participar da reunião de alinhamento do governo de Mesquita, que acontece semanalmente na sede da prefeitura. Na oportunidade, ele pôde acompanhar as medidas e projetos que vêm sendo implementados no município, além dos que estão programados para sair do papel.