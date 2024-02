Equipes de Mesquita analisam medidas de prevenção a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus - Divulgação/ PMM

Publicado 09/02/2024 08:00

Mesquita - A sala de reuniões da prefeitura foi palco de um encontro para a análise de medidas que buscam identificar, monitorar e prevenir arboviroses em Mesquita, como Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Alguns pontos abordados foram a notificação dos casos, bloqueio de transmissão, levantamento do fluxo de ações e a atuação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE).

“Já realizamos algumas pesquisas sobre essa questão, mas a ideia é promover outras que complementem o estudo. Precisamos visar as melhores estratégias para combater as arboviroses em Mesquita, que são doenças infecciosas causadas por vetores, como Dengue, Chikungunya e Zika Vírus”, reforçou o coordenador do departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, Sérgio Vigas.



A reunião contou com a participação de equipes das vigilâncias ambiental, epidemiológica e sanitária, além de profissionais de Planejamento Estratégico e das secretarias municipais de Saúde e Governança.



Combate à Dengue



Nesse trabalho, a população é uma grande aliada, já que pode atuar como agente de transformação. Para evitar a reprodução dos vetores, o papel dela é manter as caixas d’águas sempre limpas e bem fechadas, cobrir os pneus guardados, trocar a água dos animais e lavar o recipiente com frequência, colocar areia nos pratos sob os vasos de plantas, manter garrafas e baldes virados para baixo, tratar piscinas e fontes sempre que possível, entre outras ações.