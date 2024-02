Vacinação contra dengue começa em Mesquita - Reprodução

Publicado 26/02/2024 13:06

Mesquita – A campanha de imunização contra dengue começou nesta segunda-feira (26) em Mesquita. Por indicação do Ministério da Saúde, neste primeiro momento, serão imunizadas apenas as crianças com 10 e 11 anos que moram no município.

No total, 10 unidades de saúde, incluindo sete clínicas da família da cidade, estarão aplicando as doses de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No ato da vacinação deve ser apresentado CPF e comprovante de residência de Mesquita.



Recomendações



A vacina contra dengue é administrada por via subcutânea e em duas doses. O intervalo entre elas é de três meses. Porém, ela não pode ser administrada com outras vacinas atenuadas, como a tríplice viral e a de febre amarela. Nesses casos, é necessário um intervalo de 30 dias entre elas. E, em função da epidemia declarada de dengue no estado do Rio, recomenda-se priorizar a imunização contra a dengue nesses casos.



Outro ponto importante é a recomendação para casos de infecção pelo vírus da dengue no público-alvo. Nesses casos, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal contra a dengue. Já nos casos em que a infecção ocorra depois do início do esquema vacinal, não há alteração no intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose da vacina, desde que a aplicação da segunda dose não aconteça em período inferior a 30 dias do início da doença.



Endereço das unidades com vacina contra dengue:



Clínica da Família Cosmorama — Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama.

Clínica da Família Dr. Jorge Campos — Rua Sergipe 746, Coréia.

Clínica da Família Banco de Areia — Avenida Governador Celso Peçanha 1350, Banco de Areia.

Clínica da Família França Leite — Rua Cel. França Leite 732, Chatuba.

Clínica da Família Juscelino — Avenida Getúlio de Moura s/nº, Juscelino.

Clínica da Família Edson Passos — Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos.

Clínica da Família Jacutinga — Rua Tamaru 460, Jacutinga.

Centro de Vigilância em Saúde Paraná — Rua Paraná 557, Centro.

UBS/ESF Vila Norma — Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

ESF/ESF Maria Cristina — Rua Ermelinda 170, Rocha Sobrinho.