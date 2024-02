Defesa Civil de Mesquita conscientiza população sobre chuvas que atingiram o município - Divulgação/ PMM

Publicado 23/02/2024 06:30

Mesquita – Após circulação de notícias falsas pelas redes sociais, a Defesa Civil de Mesquita conscientizou a população sobre alguns estragos provocados pelas fortes chuvas e alguns trabalhos preventivos realizados no município.

A pasta, por meio da Prefeitura de Mesquita, afirma que não houve rompimento da represa do Rio Dona Eugênia, situada na divisa entre nossa cidade e Nova Iguaçu, como informado por algumas páginas de notícias. O aumento no volume do rio foi causado por um núcleo de chuva que se deslocou da Zona Oeste para a Baixada Fluminense, especialmente em Nova Iguaçu, gerando uma tromba d'água.



O informativo ainda reforça que as estruturas da barragem permanecem íntegras, sem falhas durante o evento meteorológico.



“Sobre as chuvas que atingiram nossa cidade nos últimos dois dias, os trabalhos preventivos realizados em nosso município foram cruciais para o rápido escoamento da água e a redução dos rios. Equipes da Subsecretaria de Obras atuaram com retroescavadeiras e caminhões para desobstruir vias, seguindo agora em reparos finais”.



Trabalhos preventivos foram cruciais para o rápido escoamento da água em Mesquita Divulgação/ PMM

A Defesa Civil de Mesquita destaca que é fundamental seguir apenas os canais oficiais da Prefeitura de Mesquita para evitar disseminação de informações controversas.



Alerta Defesa Civil



A pasta segue trabalhando para conscientizar a população sobre os cuidados com a cidade. Moradores podem receber alertas da Defesa Civil via SMS, enviando o CEP da residência para 40199, ou pelo WhatsApp (21) 97299-3223, para informações sobre as condições meteorológicas em Mesquita.