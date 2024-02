Guandu opera com 95% da capacidade de produção de água - Cosme Aquino / Cedae

Guandu opera com 95% da capacidade de produção de águaCosme Aquino / Cedae

Publicado 25/02/2024 14:57 | Atualizado 25/02/2024 15:30

Mesquita - A produção de água tratada no Sistema Guandu, sob gestão da Cedae, foi reduzida, nesta sexta-feira (23). Segundo a companhia, a produção de água foi interrompida para realização de um serviço, afetando o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, incluindo Mesquita.

A normalização do fornecimento ocorre de forma gradativa.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a reservar a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias neste período, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.