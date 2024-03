Saúde de Mesquita convoca agentes comunitários aprovados - Divulgação

Saúde de Mesquita convoca agentes comunitários aprovados Divulgação

Publicado 01/03/2024 08:21

Mesquita - A Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita convocou os agentes comunitários de saúde (ACSs) aprovados na lista de cadastro reserva do edital 01/2022 para a terceira etapa do processo seletivo. Os selecionados passaram por um curso introdutório e entregaram documentação e exames médicos requeridos, conforme aponta o edital 01/2022.



Os convocados precisaram obrigatoriamente participar da capacitação, pois o não comparecimento nas aulas implica na desclassificação do candidato do processo seletivo.

O curso introdutório dos Agentes Comunitários de Saúde aconteceu entre os dias 19 e 23 de fevereiro, no Centro Cultural Mister Watkins. A listagem com os nomes dos profissionais foi divulgada no Diário Oficial do município.