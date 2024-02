Profissionais da Educação de Mesquita têm formação e acolhimento inicial - Divulgação/ PMM

Publicado 28/02/2024 12:59

Mesquita – Os profissionais da rede pública municipal de ensino de Mesquita tiveram reuniões de formação e acolhimento inicial. As ocasiões reuniram desde os auxiliares da Educação Infantil aos professores e coordenadores pedagógicos.



A formação teve como objetivo abordar temas gerais da Secretaria Municipal de Educação e alguns outros mais específicos dentro de cada cargo.

“É dever do estado, dos municípios e do ente federativo garantir escolarização. E, no nosso caso, ela é obrigatória entre 4 e 17 anos de idade. Esse encontro faz parte desse nosso compromisso de oferecer educação de qualidade à população”, defendeu Ilzani Santos, professora e integrante da equipe técnica em Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação.



Alguns tópicos tratados foram a sensibilidade para identificar problemas psicológicos nos alunos, a escolha da linguagem de acordo com o público-alvo, representatividade, educação inclusiva, acolhimento da família e aspectos socioemocionais.

“A Educação não está ligada apenas à orientação educacional, mas a todos os demais profissionais do corpo estudantil. Garantir uma boa educação é, igualmente, oferecer um ambiente limpo para os alunos desenvolverem as próprias habilidades”, reforçou a orientadora educacional Cristiane de Souza.



A formação para os professores colaboradores da Educação Infantil teve várias abordagens, entre elas a representatividade. Nesse assunto, a responsável pelo setor de Diversidade na Secretaria de Educação de Mesquita, Simone Ramos, compartilhou atitudes que fazem a diferença na sala de aula. “É importante que a criança se veja representada nas histórias que contamos. Por isso, nosso material didático deve ser extenso. Quando um aluno pega um livrinho e vê que o protagonista é da mesma cor que ele, se sente muito feliz”, exemplificou.