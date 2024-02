Centro Municipal de Serviços está localizado na Avenida Presidente Costa e Silva, 1.513, no Centro de Mesquita - Divulgação

Centro Municipal de Serviços está localizado na Avenida Presidente Costa e Silva, 1.513, no Centro de Mesquita Divulgação

Publicado 28/02/2024 17:45

emissão do RG estão temporariamente suspensos no Centro Municipal de Serviços de Mesquita, um dos equipamentos públicos com maior procura pela população da cidade. O motivo é que a unidade está recebendo uma obra para aprimorar ainda mais o atendimento.

Os demais serviços, como emissão ou alteração do CPF, Fundação Leão XIII, Junta de Serviço Militar, Vale Social, Ministério do Trabalho, Procon e outros estão funcionando normalmente.



Como ser atendido



Para ter acesso às conveniências, o morador deve ir até a Avenida Presidente Costa e Silva, 1.513, no Centro, de segunda a sexta, no horário de 9h às 17h.As senhas são distribuídas para a população a partir das 8h, por ordem de chegada. Serviços ligados à Junta do Serviço Militar têm o horário das 9h até 13h, enquanto os relativos ao Ministério do Trabalho e à Receita Federal funcionam das 9h às 16h. Quanto ao Detran, o atendimento ao público encerra às 17h. Já o Procon funciona das 9h às 17h.