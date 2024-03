Agentes realizaram uma atividade que contou com a utilização de um carro fumacê - Divulgação/ PMM

Publicado 04/03/2024 15:26

Mesquita - A Coordenação de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita está intensificando medidas preventivas para conter a proliferação do Aedes aegypti. Entre as ações, estão a fiscalização de casas e áreas comerciais, a utilização de carro fumacê e também, com o apoio da Coordenadoria de Comunicação Social, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção nos canais oficiais da Prefeitura de Mesquita.

Devido ao aumento alarmante de casos de dengue em todo o Brasil, agentes de combate a endemias realizaram uma atividade que contou com a utilização de um carro fumacê para a pulverização de áreas estratégicas nos bairros Edson Passos e Cosmorama.



“Essa é uma ação rápida e eficaz para combater a proliferação do mosquito da dengue. Realizaremos também outras atividades preventivas, estamos focados em trabalhar para evitar que o vírus se propague cada vez mais”, ressaltou Sérgio Vigas, coordenador da Vigilância Ambiental de Mesquita.



Os agentes de endemias também realizaram uma ação de fiscalização em residências e áreas comerciais para identificar e eliminar focos de larvas dos mosquitos transmissores. Durante as visitas, foram oferecidas instruções aos moradores sobre os cuidados necessários com a doença. Além disso, teve inspeção de caixas d’água e as com vedação considerada ineficiente foram devidamente protegidas com telas, impedindo a entrada dos mosquitos.



“É muito importante que a população tenha cuidado e não deixe água parada se acumular, mantenha as garrafas e baldes virados para baixo e troque a água dos animais com frequência”, destacou o coordenador da Vigilância Epidemiológica de Mesquita, Silvio Diniz.