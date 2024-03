PM retira 8 toneladas de barricadas de ruas de Mesquita - Divulgação

Publicado 07/03/2024 21:35

- Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), com ajuda de informações do Disque Denúncia, removeram cerca de oito toneladas de entulhos utilizados para confecção deno município de Mesquita, na Baixada Fluminense.