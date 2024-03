A gerente do Jurídico da SuperVia, Marina Strube, e o coordenador de Transporte de Mesquita, Alex Fernandes - Divulgação

Publicado 07/03/2024 18:48

Mesquita - A SuperVia entregou uma van 0 km adaptada para o transporte de pessoas com deficiência que residem na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. O veículo possui um mecanismo de acesso para pessoas com baixa mobilidade e em cadeiras de rodas e espaços destinados para quatro cadeiras de rodas, contendo cintos de segurança adequados e travas.

O coordenador de Transporte de Mesquita, Alex Fernandes, recebeu o veículo, que será usado para levar pacientes para fisioterapia.



“Com o veículo que temos para essa demanda nós conseguimos atender, no máximo 60%, dos pacientes, e a maioria estão cadeirantes. Com a chegada dessa van, nossa eficiência tende a melhorar de 30 a 40%. E o Transporte da Saúde agradece”, disse Alex.



A ação faz parte do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, sobre acessibilidade, assinado entre a concessionária e o Ministério Público no ano passado para garantir a implementação da acessibilidade no sistema ferroviário.



“Mesmo com todos os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia da operação ferroviária, contribuir com a promoção da acessibilidade é um dos compromissos da nossa organização. A entrega de mais uma van para o transporte de pessoas com deficiência é resultado dos esforços que temos somado nesse sentido”, ressaltou Marina Strube, gerente do Jurídico da SuperVia.