Abertas as inscrições para o Projeto Defesa Civil Juvenil ? Edição 2024Divulgação/ PMM

Publicado 11/03/2024 16:45

Mesquita - Do dia 12 ao 15 de março, estarão abertas as inscrições para o Projeto Defesa Civil Juvenil – Edição 2024. As matrículas serão das 9h ao meio-dia, na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, na Praça Darcy Ribeiro, em Edson Passos.

A iniciativa tem por objetivo capacitar jovens de 13 a 16 anos, de ambos os sexos, para atuarem como agentes multiplicadores, com habilidades de percepção e conscientização em situações de emergência e condições adversas.



O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior explica que esse é um projeto educacional que desenvolve um aprendizado preventivo aos jovens. “Durante o curso, eles aprendem sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos e combate a princípios de incêndios, entre outros temas. Assim, estimulamos o sentido de autoproteção e cuidado com a comunidade em geral”.



As vagas são limitadas e, para participar, os interessados devem atender a determinados pré-requisitos: estar dentro da faixa etária prescrita, ser morador do município de Mesquita e apresentar os documentos necessários no momento da inscrição, que incluem cópia legível da carteira de identidade ou certidão de nascimento, foto 3X4 recente, declaração escolar, comprovante de residência e autorização por escrito dos pais ou do responsável legal.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail semdec@mesquita.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 4042-1772.