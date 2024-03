Equipes de Transporte e Trânsito realizaram campanhas educativas para os motoristas - Divulgação/ PMM

Publicado 13/03/2024 21:40

Mesquita – Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana em Mesquita, equipes de Transporte e Trânsito realizaram campanhas educativas para os motoristas sobre algumas mudanças em trechos de grande movimentação.

A mudança faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que vem sendo colocado em prática desde 2021.



Devido à obra de ligação da ciclovia, foram instaladas novas sinalizações de proibição de estacionamento na Avenida Baronesa de Mesquita, no trecho compreendido entre a Rua Raul e a Avenida Governador Celso Peçanha. Já no bairro Juscelino, na Rua Virgílio, para organização do trânsito, também foram instaladas novas sinalizações a respeito de proibição de estacionamento.



A ideia é implementar medidas que melhorem o deslocamento de pessoas e cargas na cidade.