Publicado 14/03/2024 16:50

Mesquita - Os agentes da Prefeitura Municipal de Mesquita seguem no combate às Arboviroses. Nesta quarta e quinta-feira, a Coordenação de Vigilância Ambiental e Zoonoses de Mesquita intensificou medidas preventivas para conter a proliferação do Aedes aegypti no bairro da Chatuba.

Nos dias da ação, foram realizadas diversas ações, como visitas domiciliares, educação em saúde, mobilização e serviços especiais em pontos estratégicos como ferros-velhos, borracharias e cemitérios, entre outros.



Além dessas ações, outras também estão sendo feitas em todo o município.



Reunião para análise de medidas preventivas



No dia 31 de janeiro, foi promovido um encontro para a análise de medidas que buscam identificar, monitorar e prevenir arboviroses em Mesquita, como a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. A reunião, que abordou assuntos como a notificação dos casos, medidas de bloqueio de transmissão, levantamento do fluxo de ações e atuação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), reuniu equipes de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, além de profissionais do Planejamento Estratégico e das secretarias municipais de Saúde e Governança.