Abastecimento afetado nos municípios de Nilópolis e São João de MeritiPixabay/ Reprodução

Publicado 18/03/2024 19:44

Mesquita - A Águas do Rio informou que o abastecimento em bairros de Mesquita permanece em processo de normalização gradativa, nesta segunda-feira (18). Uma ocorrência na área da concessionária Rio+Saneamento, em Deodoro, Zona Oeste da Capital, afetou a distribuição de água na localidade.

Regiões afetadas: Banco de Areia, BNH e Rocha Sobrinho.



A Águas do Rio reforça a importância do uso consciente da água e solicita aos seus clientes que mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, até a normalização do abastecimento.