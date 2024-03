Profissionais vivenciam desafios da acessibilidade em treinamento em Mesquita - Divulgação/ PMM

15/03/2024

Mesquita – Profissionais do município vivenciaram os desafios da acessibilidade durante um treinamento. A iniciativa, que aconteceu na Rua Armando Sales Teixeira, no Centro da cidade, teve por objetivo promover uma capacitação e sensibilizar os presentes para os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual e cadeirantes no espaço urbano.

Durante o treinamento, foram citados como pontos de melhoria o aperfeiçoamento e implementação de pisos táteis mais seguros, além de citar os problemas nas calçadas e na mobilidade. Simulações com bengalas e cadeiras de rodas foram realizadas, para promover a percepção do ambiente urbano.



“Essa experiência insere os responsáveis pelos projetos, obras, quem realiza a execução, para terem a percepção do que é estar em uma situação de desvantagem no espaço público, como uma pessoa com deficiência visual ou em cadeira de rodas. Somente com essa sensibilização, os profissionais conseguem entender as dificuldades e desenvolver projetos que atendem melhor esse público”, comentou Luiz Gustavo Guimarães, palestrante convidado e arquiteto especialista técnico do Centro de Referência da FIRJAN.



A atividade de vivência PCD reuniu arquitetos, engenheiros, funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e membros da Subsecretaria Municipal de Planejamento Estratégico.



A ação faz parte do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. “Ter calçadas acessíveis é uma das metas do PlanMob para garantir a mobilidade a pé e o acesso seguro e confortável a toda a cidade, principalmente aos equipamentos públicos”, defendeu Fabiana Loiola, arquiteta da Prefeitura Municipal de Gestão de Mesquita participaram de Mesquita.