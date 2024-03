Feira de adoção de animais em Mesquita - Divulgação/ PMM

Feira de adoção de animais em Mesquita Divulgação/ PMM

Publicado 18/03/2024 17:21

- A Prefeitura de Mesquita realizou, no último domingo (17), mais uma edição dade animais. A ação aconteceu na Praça Elizabeth Paixão, no Centro. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com protetores locais e costuma acontecer uma vez por mês.