Mesquita realiza Seminário Águas de Mesquita no auditório Zelito Viana Divulgação/ PMM

Publicado 19/03/2024 19:57

Mesquita - O Dia Mundial da Água irá levantar debates importantes em Mesquita. A Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo realizará mais um Seminário Águas de Mesquita. A iniciativa pauta assuntos importantes relacionados à água, sustentabilidade e consciência ambiental.

Com o tema “A urgência climática e a manutenção dos recursos hídricos”, a palestra acontece no auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura, e contará com a participação e conhecimento do professor e escritor Manoel Ricardo Simões.