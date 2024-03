Sala do Empreendedor de Mesquita ganha selo ouro do Sebrae Rio

Fabio Fraga (subsecretário municipal de Inteligência Tributária de Mesquita), Andressa Chaves (coordenadora da Sala do Empreendedor de Mesquita) e Jorge Miranda (prefeito de Mesquita) - Divulgação

Publicado 26/03/2024 15:39 | Atualizado 26/03/2024 15:43

Mesquita – A Sala do Empreendedor de Mesquita recebeu o Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento. Foi a segunda edição da cerimônia de premiação do Sebrae Rio, que reconhece e valoriza a qualidade dos serviços prestados pelas Salas do Empreendedor parceiras da entidade.

“Foi a primeira vez que participamos e não imaginávamos que receberíamos o selo ouro. É claro que a gente trabalha pensando em dar o melhor para os empreendedores mesquitenses, mas há critérios que precisam ser alcançados para essa colocação. Saímos com muito orgulho e, principalmente, confiantes de estarmos no caminho certo para incentivar e impulsionar o empreendedorismo em Mesquita”, enalteceu a coordenadora da Sala do Empreendedor de Mesquita, Andressa Chaves.



Ao longo de 2023, a Sala do Empreendedor de Mesquita contabilizou 2.341 atendimentos.



Para determinar o selo entregue a cada cidade, foram realizadas avalições referentes a número de atendimentos, cliente oculto – que é quando um consultor do Sebrae vai à sala do empreendedor sem se identificar e avalia o atendimento –, palestras para MEI, treinamento de equipe e canais de atendimento, como e-mail e telefone.



“Esse trabalho na nossa Sala do Empreendedor é realizado por profissionais da própria Prefeitura de Mesquita. Mas temos total apoio do Sebrae, que nos auxilia com a orientação e também com capacitações. Além disso, também temos outra grande parceria que é decisiva para esse resultado: a JUCERJA, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que nos escolheu para começar a implementar o novo Sistema de Registro Integrado, o Regin 2.0, que permite a abertura de empresas em até uma hora”, destacou Fabio Fraga, subsecretário municipal de Inteligência Tributária de Mesquita.