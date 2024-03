Segunda edição do prêmio direcionado a alunos mesquitenses receberá textos entre os dias 15 de março e 20 de maio - Divulgação

Segunda edição do prêmio direcionado a alunos mesquitenses receberá textos entre os dias 15 de março e 20 de maioDivulgação

Publicado 27/03/2024 18:03 | Atualizado 28/03/2024 00:26

Mesquita - As inscrições para a segunda edição do concurso literário “Escrever Faz Bem” estão abertas. Realizada em parceria com o escritor Pedro Ferreira, a premiação é direcionada aos alunos da rede pública e privada de Mesquita que têm entre 8 e 17 anos e moram no município.

- Aspara a segunda edição do“Escrever Faz Bem” estão abertas. Realizada em parceria com o escritor Pedro Ferreira, a premiação é direcionada aos alunos da rede pública e privada de Mesquita que têm entre 8 e 17 anos e moram no município.

Neste ano, o tema escolhido é “No futuro, espero que a minha Mesquita seja…” e o encerramento das inscrições será em 20 de maio. Um júri especializado, composto por escritores e sem qualquer vínculo com a Prefeitura de Mesquita, será responsável por avaliar os materiais enviados.



Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados. São elas: Infantil, envolvendo crianças até 10 anos; Infantojuvenil, envolvendo jovens de 11 a 14 anos; e juvenil, para os adolescentes entre 15 e 17 anos. Quem ficar entre a quarta e a décima colocação de cada categoria receberá medalhas. Todos, no entanto, ganharão o certificado de participação.



“Em 2023, nós fizemos a primeira edição e foi um enorme sucesso. As crianças ficaram extremamente motivadas, chegaram centenas de textos e percebemos o quanto, às vezes, basta um pequeno estímulo para desenvolver a criatividade desses alunos para a produção textual. Como o concurso é dividido em categorias, esses estudantes se sentem mais seguros para se inscreverem”, contou Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.



Inscrições



As inscrições podem ser feitos de forma remota, a partir do e-mail contato.semcelt@mesquita.rj.gov.br. Nesse caso, o texto deve ser enviado em formato Word, juntamente com o comprovante de residência em Mesquita, a ficha de inscrição e o RG do responsável do aluno. Quem preferir pode levar o texto em um pen drive (que será devolvido ao candidato no mesmo dia), também, no formato Word, até a sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita. Lá, será preciso preencher a ficha de inscrição, apresentar o comprovante de residência em Mesquita e também o RG do responsável pelo aluno. O endereço é Avenida Presidente Costa e Silva 1.898, próximo ao Viaduto Cantor e Compositor Dicró, na altura da estação de trem Mesquita, no Centro.