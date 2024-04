Mesquitenses podem procurar qualquer unidade de Atenção Básica de Saúde para receber a sua dose - Divulgação/ PMM

Publicado 03/04/2024 20:38

Mesquita - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve seu início em Mesquita. Ao todo, doze unidades estão aplicando o imunizante em qualquer pessoa que faça parte do público-alvo das 8h às 17h.



Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe previne contra os vírus que costumam começar a circular no Brasil entre maio e julho. A dose é a trivalente, ou seja, traz três tipos de cepas combinadas. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. Além disso, pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Público-alvo:



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, os trabalhadores da saúde; as gestantes e puérperas; os professores dos ensinos básico e superior; os povos indígenas; os idosos com 60 anos ou mais; as pessoas em situação de rua; os profissionais das forças de segurança e de salvamento; os profissionais das Forças Armadas; as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); as pessoas com deficiência permanente; os caminhoneiros; os trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); os trabalhadores portuários; os funcionários do sistema de privação de liberdade; a população privada de liberdade; e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



Lista de unidades



Clínica da Família Cosmorama — Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama.

Clínica da Família Dr. Jorge Campos — Rua Sergipe 746, Coréia.

Clínica da Família Banco de Areia — Avenida Governador Celso Peçanha 1350, Banco de Areia.

Clínica da Família França Leite — Rua Cel. França Leite 732, Chatuba.

Clínica da Família Juscelino — Avenida Getúlio de Moura s/nº, Juscelino.

Clínica da Família Edson Passos — Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos.

Clínica da Família Jacutinga — Rua Tamaru 460, Jacutinga.

Clínica da Família BNH — Avenida Oliveiras 355, BNH.

Clínica da Família Walter Borges — Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba.

Centro de Vigilância em Saúde Paraná — Rua Paraná 557, Centro.

UBS/ESF Vila Norma — Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

UBS/ESF Maria Cristina — Rua Ermelinda 170, Rocha Sobrinho.