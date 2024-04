Em Mesquita, famílias afetadas pelas chuvas começam a receber o Cartão Recomeçar - Divulgação/ PMM

Publicado 04/04/2024 21:53 | Atualizado 05/04/2024 00:58

Mesquita - A população de baixa renda afetada pelas chuvas fortes do início deste ano começou a receber o Cartão Recomeçar, do Governo no Estado. A cerimônia oficial aconteceu na quadra poliesportiva da Praça PEC, localizada em Santo Elias, com a presença do governador Cláudio Castro.

Na data, 300 famílias foram chamadas para receber o benefício. No entanto, os demais mesquitenses que realizaram o cadastro emergencial em janeiro de 2024, em um dos CRAS da cidade, já estão sendo notificados para efetuar a retirada do cartão.



Na solenidade, Cláudio Castro ressaltou a importância do projeto para aqueles que sofreram com o temporal. “Hoje não é um dia de festa. É um dia de compromisso social. A ideia do Cartão Recomeçar surgiu depois de uma grande chuva no Rio. Com isso, movimentamos nossa equipe para realizar a limpeza dos locais impactados. Mas percebemos que muitas pessoas perderam coisas dentro de casa. Então, tínhamos que ajudá-las, pelo menos, para que comprassem os itens básicos. Desde 2022 para cá, entregamos mais de 87 mil cartões”, pontuou.



A mesquitense Alexandra Pereira cumpriu os critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, pra receber o benéfico. “A situação lá foi bem precária. Minha casa alagou e perdi muita coisa. Tive de ir para a casa de parentes com os meus dois filhos. Esse dinheiro vai ajudar bastante. Agora, vou dar prioridade para a geladeira, porque estou sem há três meses, e ver algumas outras coisas”, contou ela, que tem 24 anos.



O governador e o prefeito Jorge Miranda assinaram um termo de cooperação técnica em prol da população. “Estamos juntos para garantir o direito dos cidadãos e exercer o nosso dever. Para que o benefício chegue até essas pessoas, seguiremos as regras dos órgãos reguladores, entregando as unidades aos poucos. É por isso que é importante que os mesquitenses cadastrados fiquem atentos ao celular que informaram no momento da inscrição, nos CRAS. Eles serão notificados assim que puderem retirar o cartão. Mas, depois, publicaremos os nomes dos selecionados no Diário Oficial de Mesquita”, explicou Jorge Miranda, prefeito de Mesquita.



O evento contou ainda com a presença da subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Nara Cristina Lucena, e da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, além de outras autoridades políticas.