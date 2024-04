Evento contou com 16 animais, 12 cães e quatro gatos disponíveis para adoção - Divulgação

Evento contou com 16 animais, 12 cães e quatro gatos disponíveis para adoçãoDivulgação

Publicado 08/04/2024 19:50

– Uma colaboração da Secretaria Municipal de Saúde com cuidadores locais garantiu novos lares paraabandonados em Mesquita, na Baixada Fluminense. O evento foi realizado na Praça Elizabeth Paixão, no Centro, e contou com 16 animais, 12 cães e quatro gatos.