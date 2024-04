Moradora da Chatuba, Ana Paula participou da campanha de doação de sangue - Divulgação/ PMM

Publicado 09/04/2024

Mesquita - Cerca de 80 mesquitenses participaram da campanha de doação de sangue na sede da prefeitura. A ideia é engajar novos doadores e alimentar o estoque do banco de sangue local.

“Promovemos essa movimentação em Mesquita para facilitar o acesso da população à doação de sangue. Esse é um ato altruísta e muito solidário, que ajuda a salvar muitas vidas. Porque o sangue de uma determinada pessoa pode ser justamente o que uma outra esteja precisando”, comentou o coordenador da Saúde do Trabalhador de Mesquita, Leandro Costa.



Ao todo, foram cadastradas 101 pessoas e 77 bolsas de sangue coletadas. Para fazer a doação era necessário apenas levar documento de identidade oficial com foto e possuir entre 16 e 69 anos de idade. Em relação aos menores de idade, além da identidade, foi preciso apresentar a autorização assinada pelo responsável e um documento original do responsável que assina o termo.



A doadora Ana Paula, de 43 anos, ficou sabendo do evento no seu próprio trabalho, na EMEI Margarida da Silva Duarte. “Essa foi a minha primeira vez como doadora. Comentaram lá na creche e resolvi vir. Eu estava querendo fazer isso há muito tempo, mas não conseguia ir ao Hemorio, principalmente por causa da distância. Aí cheguei aqui, recebi um lanche e doei”, contou a moradora da Chatuba.



A atividade foi da Prefeitura de Mesquita em parceria com o Hemorio, a partir do Programa Saúde do Trabalhador.