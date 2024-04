Kits escolares da Educação de Mesquita estão sendo entregues desde março - Divulgação

Publicado 10/04/2024 20:25

Mesquita – Kits escolares estão sendo entregues pela Secretaria Municipal de Educação de Mesquita a todos os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Cada material é pensado para a fase escolar em que o estudante está.

“A nossa maior preocupação é garantir que todos os alunos recebam as ferramentas necessárias para o desenvolvimento deles tanto na escola, durante as aulas, quanto nas atividades remotas, como os deveres de casa. A entrega desses kits escolares possibilita isso”, disse Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita.



Os responsáveis estão sendo chamados pelos diretores para retirar os kits conforme eles chegam às unidades. São seis kits escolares diferentes, cada um direcionado a um grupo específico de alunos.



Creche, turmas Berçário 1 e 2: livro de banho e kit sensorial tátil de massagem, com quatro bolas macias, de multitexturas.



Infantil 2 e 3: giz de cera grosso com 12 cores, caderno de desenho com capa dura e 96 folhas, massinha com 12 cores, cola grande e seis unidades de tinta guache não tóxica.



Pré-escola, turmas Infantil 4 e 5: apontador, duas borrachas brancas, caderno de desenho com capa dura e 96 folhas, dois cadernos com capa dura e pautados com 96 folhas, cola branca, giz de cera com 12 cores, dois lápis pretos, lápis de cor com 12 cores, tesoura escolar, massinha com 12 cores e seis unidades de tinta guache não tóxica.



Ensino Fundamental, alunos do 1º ao 3º ano: apontador, duas borrachas brancas, caderno de desenho com capa dura e 96 folhas, cinco cadernos com capa dura e pautados com 96 folhas, cola branca, dois lápis pretos, lápis de cor com 12 cores, tesoura escolar, régua de 15 cm e cola colorida com seis cores.



4º e 5º ano: o kit leva os mesmos itens, com adição de esquadro 45º, esquadro 60º, transferidor escolar e a régua passa a ter 30 cm.



No caso dos alunos entre o 6 e o 9º ano, o material muda: os cinco cadernos pautados são substituídos por dois de dez matérias e 200 folhas e há ainda caneta esferográfica nas cores azul, preta e vermelha.