Mais de 1,2 mil moradores da Chatuba de Mesquita comemoram água nas torneirasDivulgação

Publicado 19/04/2024 09:00

Mesquita – Técnicos da Águas do Rio realizaram obras de melhorias na região da Chatuba, dentre elas a desobstrução de rede impactada por ramais clandestinos, beneficiando aproximadamente 1,2 mil moradores do bairro.

“Iniciamos as obras na Chatuba após uma série de estudos e sondagens. Neste processo, identificamos ligações clandestinas na rede oficial. Estes ramais obstruíam a passagem de água, causando desabastecimento a centenas de residências. Além disso, esta prática representa um risco à saúde porque pode haver contaminação”, alertou Leonardo Canto, gerente operacional da empresa.



Além das residências, as intervenções da Águas do Rio beneficiaram a Clínica da Família UBS Walter Borges, que também sofria com o desabastecimento.



“É muito difícil trabalhar na área de saúde sem água. Em média gastávamos 12 mil litros de água por mês, pedíamos dois caminhões-pipa por semana. Após essas obras, a água não para de cair. Não precisamos nem usar a bomba para encher a nossa cisterna”, afirmou Zinia Escobar, que é gerente da unidade.