O Auditório Zelito Viana fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no 1º andar da prefeitura - Divulgação

Publicado 03/05/2024 09:08

Mesquita – A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita vai homenagear, nesta sexta-feira (3), às 19h, os selecionados do edital “Mestres da Cultura Popular Mesquitense”. Ele faz parte da Lei Complementar Nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e tem como objetivo reconhecer e valorizar os talentos artísticos do município.

A iniciativa vai premiar até 20 artistas locais com mais de 50 anos de idade, que se destacam pela sua contribuição à cultura popular mesquitense.



A solenidade com entrada gratuita será no Auditório Zelito Viana, no 1º andar da Prefeitura de Mesquita - Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro.