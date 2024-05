Inscrições abertas para o Mesquita Aprova - Matheus Pina

Inscrições abertas para o Mesquita AprovaMatheus Pina

Publicado 07/05/2024 09:58

Mesquita - Com o intuito de facilitar o ingresso dos estudantes no ensino superior e no ensino médio técnico, a Secretaria Municipal de Educação de Mesquita lançou o projeto Mesquita Aprova, oferecendo cursos pré-técnico e de pré-vestibular gratuitos. As aulas acontecem em oito unidades escolares espalhadas pelo município.

Uma das ações é focada nos alunos que concluem o Ensino Fundamental, mas não se sentem estimulados para ingressar no Ensino Médio e também nos que terminam o período escolar, mas desistem de tentar uma vaga na universidade.



Para se inscrever no curso pré-técnico, o estudante deve estar cursando ou já ter concluído o nono ano do Ensino Fundamental, enquanto o pré-vestibular exige que o aluno tenha concluído ou esteja cursando o Ensino Médio em sua etapa final.



Para a inscrição, o interessado deve se dirigir à escola com Educação Para Jovens e Adultos (EJA) de seu interesse portando cópia da certidão de nascimento, foto 3X4, declaração de escolaridade e cópia do comprovante de residência. Caso o aluno seja menor de idade, esse processo deve ser realizado pelos responsáveis legais, que precisam levar ainda uma cópia da própria identidade.



As unidades com Educação Para Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal de Mesquita são:



• Escola Municipal Ernesto Che Guevara – Rua Lídia 646, Chatuba.

• Escola Municipal Expedito Miguel – Rua Hercília 1.062, Vila Emil.

• Escola Municipal Machado De Assis – Avenida União 543/525, Santa Terezinha.

• Escola Municipal Presidente Castelo Branco – Avenida Presidente Kennedy S/Nº, BNH.

• Escola Municipal Rotariano Arthur Silva – Rua Paraná 443, Centro.

• Escola Municipal Governador Roberto Silveira – Avenida Marechal Castelo Branco, na Praça Darcy Ribeiro – Edson Passos.

• Escola Municipal Professor Quirino – Rua Luciano 151, Santo Elias.

• Escola Municipal Santos Dumont – Rua Cesário 276, Banco de Areia.