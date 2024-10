Mesquita ganhou mais uma residência terapêutica em setembro - Divulgação/ PMM

Publicado 15/10/2024 23:12 | Atualizado 15/10/2024 23:23

Mesquita – O município ganhou mais uma residência terapêutica. Unidade fica no bairro Coreia e atende pessoas que passaram por longos períodos de internação psiquiátrica e estão impossibilitadas de retornar às famílias.

“As residências terapêuticas são casas para pacientes de longa internação psiquiátrica que retornam ao nosso município. É importante que a população saiba que não se trata de um abrigo, mas sim um espaço de acolhimento para pacientes que deixam essas internações sem terem para onde voltar imediatamente”, explicou Denise Pimenta, que coordena as residências terapêuticas de Mesquita.



Profissionais como cuidadores, psicólogo, assistente social e técnicos de enfermagem dão expediente no local. O imóvel tem quatro quartos, sendo três destinados aos residentes e um aos cuidadores. Há quintal, sala de estar, cozinha, banheiro, varanda, garagem, área de serviços e um espaço de lazer com churrasqueira, chuveirão e jardim sensorial com horta.



A nova unidade localizada na Rua Antônio Rodrigues de Oliveira 708, na Coreia, está, atualmente, com cinco pacientes, que é justamente sua capacidade máxima.



Unidade da Vila Emil será reformada



Há ainda outra unidade de residência terapêutica localizada na Vila Emil. Os planos, porém, são de promover uma reforma no local em breve.



“A partir de janeiro já teremos uma resposta a respeito do local, mas já estamos com um projeto desenhado para a construção dessa nova moradia”, disse Márcia Cristina Bezerra, coordenadora de Saúde Mental de Mesquita. Juntas, as duas residências terapêuticas em atividade em Mesquita somam 25 cuidadores, que atuam em plantões de 24 horas.