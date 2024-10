A Feira das Mulheres Empreendedoras acontece no saguão da Prefeitura de Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 14/10/2024 22:02

Mesquita – A mais recente edição da Feira das Mulheres Empreendedoras

de Mesquita foi um sucesso. Com uma diversidade de produtos que vai de acessórios e cosméticos a utensílios para casa, a FEME é a oportunidade para conhecer e adquirir itens de qualidade vendidos pelas empreendedoras do município.

A feira é realizada no saguão da Prefeitura. Além disso, com o espaço cedido pela prefeitura, elas conseguem mais visibilidade. Além da feira, o projeto também conta com rodas de conversas sobre diferentes assuntos na temática principal.

Com o sucesso da edição, a organização adiantou que em breve, terá novidades sobre a próxima edição.



Para integrar o projeto, basta procurar algum responsável na Prefeitura de Mesquita. O endereço da Feira das Mulheres Empreendedoras de Mesquita é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro.