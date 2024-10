Câmara de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Câmara de Mesquita, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 06/10/2024 21:43

Mesquita - Neste domingo (6), o município de Mesquita, além de conhecer o

- Neste domingo (6), o município de Mesquita, além de conhecer o novo prefeito que vai governar a cidade pelos próximos quatro anos, Marotto (PL) , pode escolher os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal. 12 representantes foram eleitos, nenhuma mulher.

Neste ano, o número de candidatos registrados foi de 240, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diogo Talento (PRD) foi o candidato mais votado, com 3.568 votos. Em seguida, Marcel ‘Taí gostei’, com 3.236 e com 3.186 votos, Vinny É Nós.



A eleição em Mesquita teve 105.752 votos, o equivalente a 92,55%; 4,14% votos nulos e 3,31% votos brancos.



Confira abaixo os 12 vereadores eleitos para o Legislativo nos próximos quatro anos:



Diogo Talento (PRD) - 3568 votos

Marcel Taí Gostei (PP) - 3236 votos

Vinny É Nós (PRD) - 3186 votos

Raphael Duarte (PL) - 3045 votos

Gelson Henrique (SOLIDARIEDADE) - 2858 votos

Tiago Kurtz (União) – 2.705 votos

Zé Chaleira (União) - 2668 votos

Vinícius Bonitão (PL) - 2614 votos

Leo Primo (PL) - 2475 votos

Mauricio Chagas (PSD) - 2415 votos

Dudu dois D (PSD) - 2234 votos

Rodrigo Rodrigues RR (PP) - 2198 votos