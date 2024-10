Alex Marotto (PL), candidato à prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:48

Mesquita - Neste domingo (6), o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, elegeu o seu novo prefeito. Marotto (PL) venceu as eleições deste ano com 75,49% dos votos, aproximadamente 71.851 eleitores. A diferença entre ele e o segundo colocado foi grande. Gelsinho Guerreiro (REPUBLICANOS), que já foi prefeito na cidade, teve 18,78% dos votos, aproximadamente 17.877 eleitores.

Em terceiro ficou Dr. Luiz Cláudio, do PT, com 4.986 votos (5,24%), seguido de Paulo Lobato (PSB), com 470 votos (0,49%).



A porcentagem de mesquitenses que não foram às urnas chegou a 9% do eleitorado. Os votos em branco somaram 4.106 (ou 3,88% do total) e os nulos, 6.462 (ou 6,11%).

Essa foi a primeira eleição do representante do Partido Liberal que busca dar continuação a mudança iniciada pela família Miranda, atual governo. Alex cresceu na Vila Emil, morando com sua mãe, tio e avó. A família sempre o incentivou a estudar. Fez cursos técnicos de administração no SENAC e de computação no SENAI. Aos 16 anos, foi aprovado no ENEM e conseguiu uma bolsa integral para cursar Direito na PUC. Lá, conheceu a política e percebeu o quanto Mesquita precisava mudar. Foi então que conheceu Jorge Miranda e se juntou à sua equipe.