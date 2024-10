Mais de 20 mulheres formadas em Design de Sobrancelhas em Mesquita - Cesar de Oliveira

Publicado 16/10/2024 22:22

Mesquita - Mais de 20 mulheres concluíram o curso profissionalizante de Design de Sobrancelhas no Espaço da Mulher Mesquitense, localizado na Vila Emil. A capacitação contou com duas turmas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde, e teve a carga horária de 50h, com aulas duas vezes por semana ao longo de três meses.

A aluna Márcia Menezes, de 44 anos, não se preocupou em esconder a emoção e a gratidão. Essa foi a segunda vez que Márcia participou do curso, mas o diferencial é que, agora, ela conseguiu finalizar o ciclo.



“Na primeira vez, eu parei na metade e comecei a trabalhar de carteira assinada. Meu filho é autista e a escola dele é no mesmo tempo que as aulas daqui. Então, os horários não batiam. Contei muito com o apoio do pessoal, inclusive da professora, que fez o possível para poder compensar as aulas que, infelizmente, tive de faltar. Tive muita dificuldade, mas, com persistência, consegui concluir o curso. Foi maravilhoso”, contou ela, que mora na Vila Emil e planeja abrir um negócio junto com a irmã, para poder exercer a profissão.



Participaram da solenidade a coordenadora do espaço, Adriellen Barreto, a assistente social Monique Soares e a professora do curso de Design de Sobrancelhas, Julia Beatriz.

Formatura do curso profissionalizante no Espaço da Mulher Mesquitense Cesar de Oliveira

A professora Julia Beatriz já formou mais de cinco turmas no Espaço da Mulher Mesquitense. “É muito bom ver as meninas se esforçando para chegar ao final e se formar. O processo não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, mas vale a pena. Isso porque a maioria delas é mãe e tem dificuldade em deixar os filhos com outras pessoas. Às vezes, elas até os trazem para cá. Eu sempre encorajo elas a não desistirem e faço o possível para tentar ajudá-las”, contou.



Referência para o público feminino de Mesquita, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Lá, acontecem diversas atividades, como cursos profissionalizantes gratuitos, rodas de conversa com temas que se relacionam com a rotina da mulher e acompanhamento nutricional.