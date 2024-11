Mulheres valorizadas com ação social em Mesquita - PMM

Publicado 16/11/2024 08:16

Mesquita - Um evento especial em alusão ao Outubro Rosa, realizado na sede do Espaço da Mulher Mesquitense, disponibilizou uma série de serviços gratuitos para mulheres cuidarem da autoestima.

A ação contou com uma palestra intitulada “Dê Valor à sua Vida”. “A importância desse evento está principalmente na prevenção e na conscientização sobre o câncer de mama e do colo de útero. O nosso foco é no cuidado e também na saúde mental das mulheres”, destacou Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense.



O equipamento ainda disponibilizou serviços de depilação, trancista, design de sobrancelhas, corte de cabelo e barbearia. Ao todo, 70 atendimentos foram realizados.



O Espaço da Mulher Mesquitense está localizado na Rua Libânia 195, na Vila Emil.