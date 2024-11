Mesquita alerta feirantes para renovação de licença em 2025 - João Rodrigues

Mesquita alerta feirantes para renovação de licença em 2025João Rodrigues

Publicado 12/11/2024 20:04

Mesquita - Ambulantes e feirantes de Mesquita já podem renovar suas licenças para seguirem atuando em seus empreendimentos no município. A extensão do vínculo acontece sempre no início de cada ano, mas cadastro inicial pode ser feito em qualquer período, inclusive para aqueles que desejam começar a trabalhar nas feiras municipais.

Para isso, é necessário ir à sede da Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, preencher a ficha de cadastro e levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. A sede da Subsecretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania fica na Rua Juliana 479, em Santo Elias. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.



Atualmente, existem 157 feirantes cadastrados pela Prefeitura de Mesquita.



“Esse cadastro é renovado a cada ano porque é fundamental que todas as informações a respeito de cada feirante estejam atualizadas no sistema do município. Assim, será possível entrar em contato com eles caso a administração pública necessite”, reforçou Guilherme Barros, subsecretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania de Mesquita.



Barracas nas Praças



A ampliação da licença para ambulantes atuarem nas praças é um pouco diferente. Além dos documentos citados, é preciso ainda apresentar foto da estrutura onde as mercadorias são expostas. Após o preenchimento da ficha, o solicitante dá entrada no protocolo e aguarda o prazo de até 21 dias pela resposta sobre o processo. No momento, existem 186 ambulantes autorizados para trabalharem em 13 praças de Mesquita.