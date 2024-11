Marotto Miranda, prefeito eleito na ?Caçulinha da Baixada' (Mesquita) em 2025 - Divulgação

Publicado 31/10/2024 23:25 | Atualizado 31/10/2024 23:31

Mesquita – Com 75,49% dos votos, família Miranda, que está atualmente no poder. Foram 71.851 votos, uma vasta vantagem dos adversários.

Com o lema de ‘A mudança vai continuar’, Marotto destaca que a população escolheu seguir com o projeto de cidade idealizado pela gestão Jorge Miranda, seu maior apoiador.



Entre os principais projetos estão reforço na Saúde, novas unidades na Educação e aumentar vagas de trabalho na cidade. De olho no futuro, Marotto aproveitou a visita do secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para pedir o desassoreamento da reserva florestal. A relação de alguns bairros com os alagamentos é um ponto final que o representante quer colocar na cidade.







Marotto Miranda: A questão das chuvas é um problema não só de Mesquita, mas da Baixada Fluminense como um todo e de algumas regiões da própria capital. Uma cidade como Mesquita não tem como resolver certas questões sozinha e nem deve, visto que os rios, por exemplo, fazem parte das responsabilidades do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do governo do estadual. Nesta semana, já pensando na prevenção das chuvas do próximo ano, eu e o prefeito Jorge Miranda, acompanhados do deputado Renato Miranda, nos reunimos com o secretário de Ambiente e Sustentabilidade Bernardo Rossi. Solicitamos a limpeza e o desassoreamento da Represa Epaminondas Ramos, assim como a execução do Projeto Limpa Rio nos rios que cortam o município: Rio Dona Eugênia, Rio da Prata, Canal Natália e Rio Sarapuí. Isso é fundamental para tentar amenizar os estragos que um temporal possa trazer para a cidade. Não adianta o governo municipal fazer sua parte e limpar bueiros, desobstruir manilhas, manter a coleta do lixo sempre em dia, enfim, fazer todo o dever de casa, mas não ter os rios e a represa desassoreados. Mesquita vem trabalhando para enfrentar esses desafios climáticos, tanto que, nos últimos incidentes com chuvas, o escoamento da água na cidade foi muito rápido. Mas é fundamental a atuação do governo do estado. Marotto Miranda cresceu na Vila Emil, morando com sua mãe, tio e avó. A família sempre o incentivou a estudar. Fez cursos técnicos de administração no SENAC e de computação no SENAI. Aos 16 anos, foi aprovado no ENEM e conseguiu uma bolsa integral para cursar Direito na PUC. Lá, conheceu a política e percebeu o quanto Mesquita precisava mudar. Foi então que conheceu Jorge Miranda e se juntou à sua equipe. Dia Mesquita conversou com o novo prefeito. Confira abaixo as ideias e projeções de Marotto Miranda.Marotto Miranda: Sem dúvidas, esse resultado reflete a aprovação da população sobre tudo o que vem sendo feito em Mesquita desde janeiro de 2017, quando o prefeito Jorge Miranda assumiu o governo municipal. É uma honra ter sido escolhido para dar continuidade a esse caminho. É um sonho ter a oportunidade de colaborar com a transformação da vida das pessoas da minha cidade, especialmente daquelas que mais precisam. Já tive essa oportunidade ao lado do prefeito Jorge Miranda, trabalhando incansavelmente para transformar Mesquita em tudo que o município já se tornou. Agora, tendo o próprio Jorge como minha maior inspiração e meu mentor, poderei seguir nessa missão como o prefeito dessa cidade que eu amo tanto.Marotto Miranda: Ainda é cedo para determinar certas ações. Mas tenho a sorte de saber que assumirei um governo bem encaminhado, uma situação completamente oposta à que o prefeito Jorge Miranda viveu quando assumiu a prefeitura, em 2017. Sou mesquitense, morador da cidade, e estava com o prefeito desde o começo. Sei o quanto Mesquita estava abandonada, coberta de lixo. Hoje, tudo é diferente: temos uma Atenção Básica bem estruturada, novas unidades na Educação, documentos de extrema importância para guiar nosso trabalho, como o Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, por exemplo. Acho que o que mais importa é tranquilizar a população de que darei continuidade aos avanços que Mesquita tem conquistado nos últimos anos, buscando cada vez mais qualidade de vida e eficácia nos serviços públicos.Marotto Miranda: A questão das chuvas é um problema não só de Mesquita, mas da Baixada Fluminense como um todo e de algumas regiões da própria capital. Uma cidade como Mesquita não tem como resolver certas questões sozinha e nem deve, visto que os rios, por exemplo, fazem parte das responsabilidades do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do governo do estadual. Nesta semana, já pensando na prevenção das chuvas do próximo ano, eu e o prefeito Jorge Miranda, acompanhados do deputado Renato Miranda, nos reunimos com o secretário de Ambiente e Sustentabilidade Bernardo Rossi. Solicitamos a limpeza e o desassoreamento da Represa Epaminondas Ramos, assim como a execução do Projeto Limpa Rio nos rios que cortam o município: Rio Dona Eugênia, Rio da Prata, Canal Natália e Rio Sarapuí. Isso é fundamental para tentar amenizar os estragos que um temporal possa trazer para a cidade. Não adianta o governo municipal fazer sua parte e limpar bueiros, desobstruir manilhas, manter a coleta do lixo sempre em dia, enfim, fazer todo o dever de casa, mas não ter os rios e a represa desassoreados. Mesquita vem trabalhando para enfrentar esses desafios climáticos, tanto que, nos últimos incidentes com chuvas, o escoamento da água na cidade foi muito rápido. Mas é fundamental a atuação do governo do estado.

O Dia - O secretariado para os próximos quatro anos já está definido? Haverá mudanças?



Marotto Miranda: Ainda temos mais de dois meses de mandato do prefeito Jorge Miranda em Mesquita. O que posso dizer é que Mesquita tem hoje um secretariado competente, que foi fundamental para colocar a cidade no patamar em que ela se encontra, servindo de referência para várias outras não só na Baixada ou no estado do Rio, mas em todo o país.



O Dia - Como se sente em ter sido eleito prefeito com uma carreira tão recente?

Marotto Miranda: É um misto de alegria, satisfação e orgulho, mas também com um senso de responsabilidade imenso. Sei que a população depositou uma confiança enorme em mim com a resposta que foi dada nas urnas. Mas, humildemente, me sinto pronto para me dedicar ao máximo e fazer valer essa confiança, seguindo com o trabalho que já vem sendo feito, transformando a realidade do cidadão mesquitense.



O Dia - Quais suas apostas para um governo de excelência e que deixará a população orgulhosa?



Marotto Miranda: Um dos maiores ensinamentos que tive do prefeito Jorge Miranda, nesses quase oito anos em que trabalhei com ele na prefeitura, é que não se faz nada sem planejamento, sem diagnóstico. Identificar os problemas e as possíveis soluções, avaliar os impactos de cada ação, enfim, todos os nossos passos serão dados com muito estudo, com uma análise minuciosa de todos os dados. Isso é fundamental para a utilização consciente dos recursos públicos. Uma ferramenta que nos ajudou muito na gestão do prefeito Jorge Miranda foi o Colab, que permite que o cidadão interfira na gestão pública a partir de um celular. Estreitamos a comunicação com a população e isso nos deu ainda mais clareza das necessidades dela. Vamos continuar assim: dialogando com o povo, trazendo o cidadão para participar da gestão e focando no que de fato precisa ser trabalhado para melhorar a qualidade de vida em Mesquita.