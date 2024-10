Mesquita obteve nota máxima no Índice de Situação Previdenciária 2024 - Luan de Brito

Publicado 25/10/2024 06:01

Mesquita – A Caçulinha da Baixada foi novamente destaque nacional. Isso porque o município de Mesquita obteve nota máxima em todos os critérios do Índice de Situação Previdenciária, ISP-RPPS 2024, conforme resultado preliminar divulgado pelo Governo Federal. O indicador possibilita medir a eficiência na administração dos Regimes Próprios de Previdência Social em todo o país.

A diretora-presidente do MesquitaPrev, Cátia Ferraz conta que o resultado positivo é fruto de trabalho e boa gestão. “Quando assumi a gestão do MesquitaPrev, o município enfrentava uma situação fiscal bastante delicada, com o nome de Mesquita no CAUC e o bloqueio do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária. Identificamos todos os problemas e regularizamos a situação junto aos órgãos fiscalizadores. Agora, somos referência estadual e nacional em previdência”.



Para avaliação, o ISP-RPPS se baseia em três pilares essenciais: gestão e transparência, situação financeira e situação atuarial. Entre os critérios avaliados, estão a regularidade no envio de informações, modernização da gestão, suficiência financeira, acumulação de recursos e a capacidade de cobrir os compromissos previdenciários.



“Nossas conquistas atuais são reflexos do trabalho sério e dedicado que temos realizado na gestão pública. A regularização das contas foi nossa prioridade. O reconhecimento do ISP-RPPS não é apenas um marco de nossa gestão, mas também uma garantia de que estamos criando um futuro mais seguro e equilibrado para todos os mesquitenses, reforçando o compromisso com a qualidade e a transparência nas nossas políticas públicas”, valorizou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.