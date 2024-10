Vila Olímpica de Mesquita foi palco de abertura para a 25ª edição dos Jogos da Baixada - Divulgação

Publicado 21/10/2024 20:58

Mesquita - O município de Mesquita foi mais uma vez palco de abertura para a 25ª edição dos Jogos da Baixada Fluminense. A cerimônia do último sábado, dia 19, contou com a presença do prefeito Jorge Miranda e do prefeito eleito Alex Maroto, na Vila Olímpica do município.

Este ano participarão dos jogos nove municípios entre os quais Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. Toda competição será disputada na categoria sub 14. As modalidades são futsal feminino e masculino, xadrez, handebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino e feminino, natação e futebol de campo.





A expectativa da caçulinha da Baixada é conquistar o bicampeonato geral, repetindo o sucesso alcançado pelos atletas em 2022 , quando o município conseguiu quebrar a hegemonia Duque de Caxias/Nova Iguaçu e conquistou o primeiro lugar.

A edição comemorativa de 25 anos dos Jogos da Baixada é uma realização do Jornal O Dia, com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.